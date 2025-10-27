На Минщине в кювет вылетела маршрутка, на Могилёвщине - автобус

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Опубликовано: 27.10.2025 08:03 , Обновлено: 27.10.2025

Сразу две аварии с участием пассажирских автобусов произошли в воскресенье, 26 октября: на Минщине в кювете оказалась маршрутка с 13 пассажирами, на Могилёщине по аналогичному сценарию с дороги вылетел пригородный рейсовый автобус. Узнали подробности ДТП.

Так, утром 26 октября ДТП с участием маршрутки Mercedes Benz Sprinter произошло в Дзержинском районе на 310 км трассы М-1 Брест-Минск-граница Российской Федерации. По предварительной информации областной ГАИ, причиной аварии микроавтобуса, шедшего по маршруту Иваново-Дрогичин–Белоозерск-Минск, стала невнимательность 45-летнего водителя.

“Водитель отвлёкся от управления на зеркало заднего вида, съехал на правую обочину, где совершил наезд на дорожный знак, после чего съехал в кювет”, - так описали обстоятельства аварии в ГАИ, подчеркнув, что во время движения водитель не пользовался мобильным - это подтвердили сами пассажиры.





















В результате аварии 5 из 13 пассажиров пришлось доставить в больницу на обследование. Одного пострадавшего пришлось в последствии госпитализировать, остальных отпустили после осмотра врачей.

А днём того же дня аналогичная авария произошла в Могилевском районе вблизи деревни Любуж. Там в кювете оказался пригородный автобус МАЗ. По информации областной ГАИ, его водитель, 56-летний мужчина, “не справился с управлением” на загородной трассе.

В результате двум пассажирам потребовалась помощь медиков.













По обоим фактам ДТП инспекторы назначили проверку, а водителей призвали быть “максимально внимательными, осторожными и предусмотрительными”, особенно, в непростых осенних погодных условиях.

Ранее Telegraf.news рассказал, что недавно начальник главного управления Государственной автомобильной инспекции МВД Виктор Ротченков высказался за то, чтобы пересмотреть ответственность для водителей автобусов регулярного сообщения.

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