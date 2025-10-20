Глава ГАИ предложил ужесточить ответственность одной категории водителей

Опубликовано: 20.10.2025 08:10 , Обновлено: 20.10.2025

Начальник главного управления Государственной автомобильной инспекции МВД Виктор Ротченков высказался за то, чтобы пересмотреть ответственность для одной категории водителей в Беларуси и ужесточить её.

Речь о водителях автобусов регулярного сообщения. По мнению Ротченкова, пришло время “поработать с ответственностью” как для таких водителей, так и для владельцев и собственников автобусов, которые участвуют в регулярных пассажирских перевозках, и “внести предложения по ее ужесточению”.

Пока же, как рассказалРотченков в эфире гостелеканала СТВ, ГАИ выступила с некоторыми другими нормативными инициативами, направленными на усиление безопасности на дорогах. Во-первых, ГАИ предложила в обязательном порядке оборудовать все автобусы и микроавтобусы (маршрутки) на регулярных рейсах системой видеонаблюдения, причём как внутри салона, так и снаружи. Во-вторых, ГАИ также предложила сделать обязательным использование навигационного оборудования в автобусах.

“Это позволит нам контролировать режим труда и отдыха водителей, скорость передвижения и ряд вопросов, которые могут отражаться в навигационной системе”, - пояснил суть инициативы Ротченков.

Глава ГАИ также прокомментировал статистику аварий на дорогах Беларуси, заявив, что в этом году их количество снизилось, по сравнению с прошлым годом. А вот тяжесть последствий и количество погибших в этих авариях, наоборот, увеличились - примерно на 10%. Эти цифры, по словам Ротченкова, “вызывают озабоченность” в ГАИ.

“Все почему-то говорят о том, что много аварий. Но количество аварий, действительно, снижается. Просто мы каждую аварию на сегодняшний день в профилактических мероприятиях публикуем в СМИ, показываем, рассказываем, чтобы не допустить этого впредь. Раньше же, с учетом меньшего развития мультимедиа и всех остальных площадок, мы публиковали на порядок меньше информации о ДТП. Поэтому, может, и сформировалось мнение о возросшем количестве аварий”, - пояснил начальник ГАИ.

[inf]В качестве примера он привёл статистику авария с маршрутками: в 2023 или 2024 годах фиксировался их постепенный рост аварий, но за 9 месяцев 2025 года число таких ДТП, наоборот, снизилось на 37%.[/inf]

Напомним, ещё три дня, до 22 октября, по всей Беларуси проходят рейдовые мероприятия по маршруткам, которые занимаются регулярным междугородными и пригородными пассажирскими перевозками.

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