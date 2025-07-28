В Гомельском УВД призвали взрослых «незамедлительно» вызывать милицию на этих подростков

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Опубликовано: 28.07.2025 09:53 , Обновлено: 28.07.2025

Пресс-служба органов внутренних дел Гомельской области призвала взрослых "не быть равнодушными" и "незамедлительно звонить в 102", завидев за рулём транспортного средства несовершеннолетнего. С таким призывом гомельская милиция обратилась к взрослым после изучения очередного видео, на котором компания подростков катается на мопедах и скутерах по одному из районов областного центра.

После того, как видео с “покатушками” подростков попало распоряжение ГАИ, инспекторы “незамедлительно выехали на место”, где факт правонарушения со стороны несовершеннолетних подтвердился, сообщил Telegram-канал “Сожский Форпост”.

“В ходе разбирательства правоохранители установили всех участников “покатушек” - 15 и 16-летних подростков, местных жителей, которые не имели права управления мототранспортом. Кроме этого, передвигались без мотошлемов и перевозили без них других пассажиров, младших детей. Некоторые транспортные средства не зарегистрированы в установленном порядке, без страховки и техосмотра”, - перечислили немалый список правонарушений правоохранители.

По данным Telegram-канала, в отношении провинившихся подростков подготовили административные материалы, которые уже передали в комиссию по делам несовершеннолетних.

[info_b]Напомним, за передачу транспортного средства бесправникам, согласно действующему КоАП, в Беларуси предусмотрен штраф до 5 базовых величин (210 рублей). Законных представителей несовершеннолетних в подобных ситуациях могут также привлечь к ответственности за “ненадлежащее исполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних” (ст. 10.3 КоАП Республики Беларусь) и, в числе прочего, выписать за это штраф до 10 базовых величин (420 рублей).[/info_b]

Родителей в связи с инцидентом в милиции призвали “строго контролировать” и “пресекать попытки” детей и подростков самостоятельно сесть за руль, а также “исключить для них возможность доступа к управлению мототранспортом без соответствующего на то права”, а остальных взрослых - сообщать о данных фактах в милицию “незамедлительно”.

“Ваш звонок может предотвратить трагедию”, - аргументировали необходимость такой спешки правоохранители.

В ГАИ также предупредили, что со свой стороны продолжат “усиленный контроль” за несовершеннолетними на дороге и пообещали давать их действиям “принципиальную оценку”.

Ранее Telegraf.news писал, что в TikTok белорусы вступили в дискуссию о другом запрете для детей и подростков. Жительница Волковыска опубликовала эмоциональное видео в TikTok с призывом к родителям. Ролик стал вирусным, набрав за несколько дней более 700 тыс. просмотров. Вероятно, тема зацепила многих, так как белорусы оставили более 4 тыс. комментариев с различными мнениями.

Белорусы в TikTok призвали запретить ездить на электросамокатах до 18 лет. Согласились не все