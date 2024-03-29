На минчанина завели уголовное дело после покупки продуктов на 300 рублей

Опубликовано: 29.03.2024 17:03 , Обновлено: 29.03.2024

В минской милиции сообщили, что завели уголовное дело на жителя Минска, который потратил в нескольких магазинах 300 рублей на покупку продуктов. Но дело оказалось в не сумме.

Мужчина воспользовался чужой банковской картой. Об этом стало известно после того, как в Заводское РУВД Минска обратился местный житель, у которого пропала карточка.

Сотрудники милиции установили, что похитителем оказался ранее судимый приятель обратившегося. 48-летний минчанин после похищения расплатился чужой картой “4 раза в различных торговых точках Минска, приобретая продукты питания и алкоголь”. В итоге, сумма ущерба составила более 300 рублей.

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