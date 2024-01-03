На крутом заезде в один из ТЦ в Гродно машину утянуло вниз

📷 Фото

Опубликовано: 03.01.2024 16:27 , Обновлено: 03.01.2024

Автомобиль, который занесло на скользком подъеме – такой фотофакт опубликовал Newgrodno.

Один из заездов в торговый центр Triniti полностью обледенел, написал ТГ-канал. И предупредил, что «ситуация остаётся сложной» и «внимательным надо быть везде».

Как видно на фото, при попытке заехать наверх машина забуксовала. Затем ее стянуло вниз.

На место выехали сотрудники ГАИ, сообщил источник.

Похожие крутые заезды есть во многих больших торговых объектах. Погода сейчас переменчива, коммунальные службы работают, но водителям следует быть осторожными.

Ранее Телеграф писал, что на территорию Беларуси надвигаются холодные воздушные массы арктического происхождения. Об этом предупредили синоптики Белгидрометцентра. По их прогнозам, в ближайшие дни эти массы спровоцируют снежные метели на территории всей страны, а в отдельных районах может похолодать до -23°С.

Синоптики предупредили белорусов о приближении арктической массы с метелями. Когда и где похолодает до -23°С?