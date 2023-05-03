Что делать белорусам, если украли велосипед. В милиции дали советы
В ГУВД Гродно сообщили, что в случае кражи велосипеда белорусам стоит следовать списку из нескольких пунктов. Впрочем, лучше всего, если вы предусмотрите такой поворот событий заранее и кое-что запишете.
В милиции посоветовали сразу после покупки велосипеда записать номер рамы (если он есть). “Большинство серийных номеров, расположены под кареткой, где соединяются педали. Просто переверните свой велосипед и запишите номер. Если там нет серийного номера, то проверьте передние и задние вилки”, - рассказали гродненские милиционеры.
“Некоторые велосипеды имеют более одного серийного номера на раме”, - рассказали в ГУВД. По их словам, в таком случае одно из чисел должно быть уникальным, а другие могут быть номера продуктов совместно с тысячами других велосипедов.
Номер поможет при обращении в милицию, если кража всё-таки случилась. А вот, чтобы велосипед не украли, там посоветовали всегда пристегивать велосипед замками, даже если вы отошли ненадолго. Ну это и так понятно.
Итак, вот список из обязательных пунктов инструкции, которой следует следовать в случае кражи велосипеда:
- Записать адрес или запомнить точное место пропажи;
- Установить время хищения велосипеда;
- Попробовать найти свидетелей и записать их мобильные;
- Не покидая места пропажи, позвонить в милицию по номеру 102.
“Желательно, чтобы перед обращением в милицию вы уже обладали информацией о марке, модели похищенного велосипеда, номера его рамы, документы о покупке (чеки, выписки), фотографии велосипеда. Паспорт или документ удостоверяющий личность”, - посоветовали в милиции.
[info_b]Можно все эти данные хранить в “облаке” и предоставить силовикам по приезду. Главное, чтобы телефон не увели вместе с велосипедом.[/info_b]
А ещё в милиции посоветовали самим искать велосипеды на форумах, барахолках и улицах. Правда, можно привлечь друзей и знакомых. Силовики рассказали, что украденные велосипеды иногда “всплывают” на перепродаже. Хотя опытные воры скорее разберут похищенное средство передвижения на запасные части.