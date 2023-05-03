Что делать белорусам, если украли велосипед. В милиции дали советы

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Опубликовано: 03.05.2023 15:55 , Обновлено: 03.05.2023

В ГУВД Гродно сообщили, что в случае кражи велосипеда белорусам стоит следовать списку из нескольких пунктов. Впрочем, лучше всего, если вы предусмотрите такой поворот событий заранее и кое-что запишете.

В милиции посоветовали сразу после покупки велосипеда записать номер рамы (если он есть). “Большинство серийных номеров, расположены под кареткой, где соединяются педали. Просто переверните свой велосипед и запишите номер. Если там нет серийного номера, то проверьте передние и задние вилки”, - рассказали гродненские милиционеры.

“Некоторые велосипеды имеют более одного серийного номера на раме”, - рассказали в ГУВД. По их словам, в таком случае одно из чисел должно быть уникальным, а другие могут быть номера продуктов совместно с тысячами других велосипедов.

Номер поможет при обращении в милицию, если кража всё-таки случилась. А вот, чтобы велосипед не украли, там посоветовали всегда пристегивать велосипед замками, даже если вы отошли ненадолго. Ну это и так понятно.

Итак, вот список из обязательных пунктов инструкции, которой следует следовать в случае кражи велосипеда:

Записать адрес или запомнить точное место пропажи;

Установить время хищения велосипеда;

Попробовать найти свидетелей и записать их мобильные;

Не покидая места пропажи, позвонить в милицию по номеру 102.

“Желательно, чтобы перед обращением в милицию вы уже обладали информацией о марке, модели похищенного велосипеда, номера его рамы, документы о покупке (чеки, выписки), фотографии велосипеда. Паспорт или документ удостоверяющий личность”, - посоветовали в милиции.

[info_b]Можно все эти данные хранить в “облаке” и предоставить силовикам по приезду. Главное, чтобы телефон не увели вместе с велосипедом.[/info_b]

А ещё в милиции посоветовали самим искать велосипеды на форумах, барахолках и улицах. Правда, можно привлечь друзей и знакомых. Силовики рассказали, что украденные велосипеды иногда “всплывают” на перепродаже. Хотя опытные воры скорее разберут похищенное средство передвижения на запасные части.