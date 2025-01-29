На границе Беларуси с Украиной вспыхнул лесной пожар

Опубликовано: 29.01.2025 08:05 , Обновлено: 29.01.2025

Министерство лесного хозяйства вечером 28 января объявило о начале пожароопасного сезона в Беларуси. Первый пожар в экосистеме произошёл в Дрогичинском районе Брестской области, недалеко от границы Беларуси с Украиной.

Очаг возгорания зафиксировала система мониторинга “Лесной страж” возле деревни Рожное, на территории Республиканского ландшафтного заказника “Званец”.

В ведомстве отметили, что тушение пожара затруднено, поскольку очаг возгорания находился на заболоченной местности, к которой нет подъездных путей.

Однако в министерстве заверили, что угрозы населенным пунктам пожар сейчас не представляет, а вот до гослесфонда, за которым пристально следят сотрудники гослесохраны, огню остаётся порядка 2-3 километров.

“Должностные лица гослесохраны держат руку на пульсе и следят за обстановкой”, - заявили в ведомстве и призвали белорусов не допускать выжигания сухой растительности, как они делают это каждую весну.

[info_b]Напомним, за выжигание сухой травы в Беларуси штрафуют - на 10-30 базовых величин, то есть до 1260 рублей.[/info_b]

Подробно о традиционно “весенних” штрафах можно почитать в материале Telegraf.news ниже. Там же вы найдёте рекомендации Министерства по чрезвычайным ситуациям о том, как безопасно привести в порядок приусадебный участок и сжечь прошлогодние листья, сухую траву и прочий мусор.

До 1200 рублей. МЧС пригрозило белорусам «весенними» штрафами