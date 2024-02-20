Тертель рассказал, сколько белорусов задержали «за предательство и шпионаж» и что будет к концу февраля

Опубликовано: 20.02.2024 18:54 , Обновлено: 20.02.2024

Председатель Комитета госбезопасности Беларуси Иван Тертель, выступая на расширенном совещании Александра Лукашенко с руководящим составом государственных органов системы обеспечения национальной безопасности, доложил, что только за 2022-2023 годы контрразведка комитета выявила «114 попыток вербовки наших граждан, в том числе 37 военнослужащих».

«К уголовной ответственности привлечено 45 человек, ставших на путь предательства. За шпионскую деятельность задержано и 16 иностранных граждан», – передала БелТА слова Тертеля.

Также председатель ГКГБ сообщил, что, согласно данным внешней разведки, к концу февраля будет принят следующий «санкционный антибелорусский пакет».

«Под его действие попадут 8 физических лиц, в основном сотрудники судов, правоохранительных органов, журналисты, а также 14 юридических лиц, в том числе компании, имеющие экономические связи с субъектами хозяйствования Республики Беларусь. Также планируется продлить уже действующие санкционные ограничения», – сказал Тертель.

Ранее Телеграф писал, что в Комитете государственной безопасности 16 февраля агентству БелТА рассказали, кого задержали в приграничье в результате объявленной за день до этого контртеррористической операции. Назвали мена и показали фото.

В КГБ показали задержанных на границе с Беларусью в ходе «чекистской военной операции»