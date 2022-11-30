Под Гомелем на мясокомбинате придумали, как делать тонны мяса из воздуха

Опубликовано: 30.11.2022 17:20 , Обновлено: 01.12.2022

Работники одного из мясокомбинатов в Гомельском районе придумали, как получать много мяса практически из воздуха. Им понадобился только холодильник.

Таким образом сотрудники решили дополнительно заработать. Но в МВД пресекли схему.

По словам правоохранительных органов, способ придумал 56-летний боец скота. Дело в том, что по технологии тушу животных нужно класть в морозильную камеры для усушки. Там ее вес становиться меньше.

Однако сотрудники мясокомбината, наоборот, повышали температуру в холодильниках. То есть, по факту вес оставался тем же, а вот по документам — снижался.

После этого работники отрезали от туш куски мяса и забирали себе, или продавали. А еще они воровали готовую продукцию, фарш и три туши крупного рогатого скота целиком.

По данным следствия, этим занимались семь работников убойного цеха. И за год они вынесли почти 4,5 т мяса на сумму более 16 тыс. рублей.

СК возбудил против них уголовное дело.

Ранее Телеграф писал, что Комитет госконтроля Беларуси (КГК) насчитал по стране 130 «псевдомясокомбинатов». Некоторые из них он закрыл за «грубейшие нарушения» и «преступную деятельность».

КГК закрыл в Беларуси несколько «псевдомясокомбинатов». Что выпускали?