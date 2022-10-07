КГК закрыл в Беларуси несколько «псевдомясокомбинатов». Что выпускали?

Опубликовано: 07.10.2022 11:02 , Обновлено: 07.10.2022

Комитет госконтроля Беларуси (КГК) насчитал по стране 130 «псевдомясокомбинатов». Некоторые из них он закрыл за «грубейшие нарушения» и «преступную деятельность».

Почему их называют «псевдомясокомбинатами»? Как пояснили в эфире гостелеканала ОНТ, на предприятиях не выпускают никакой мясной продукции, а только нарезают мясо на куски и перепродают «с огромной наценкой».

Например, КГК, финансовая милиция и даже ОМОН пришли в офисы нескольких мясных комбинатов в Минской и Брестской областях и «пресекли их деятельность» за многочисленные нарушения.

Как рассказал представитель госконтроля Минской области Андрей Матеюк, в «Новодворском мясокомбинате» обнаружили «грязь в помещениях и на стенах,», «неубранные рефрижераторы», «забитую канализацию» и «проблемы с водопроводом».

В свою очередь финансовая милиция проверила предприятия на незаконную посредническую деятельность — когда покупают мясо по низким ценам, продают предприятиям заграницей, а там уже накручивают цены. И при этом не платят налогов.

«Пресечена незаконная деятельность 6 групп граждан, использовавших 19 субъектов хозяйствования, зарегистрированных в Беларуси, России и Болгарии. В незаконную преступную деятельность также были вовлечены десятки мясокомбинатов, сельхозорганизации, райпо и индивидуальных предпринимателей. Основные нарушения, выявленные при проведении проверочных мероприятий, были связаны с уклонением уплаты налогов и сокрытием выручки от продажи как крупного рогатого скота, так и продуктов животного происхождения», — расказали в ДФК КГК Беларуси.

Например, в Брестской области возбудили 8 уголовных против 32 должностных лиц сельхозпредприятий Брестской области и одного ветеринара. В КГК сообщили, они продавали мясо мертвого крупного рогатого скота, но по документам оформляли, как живого.

Как утверждают в эфире гостелеканала, после того, как Госконтроль запретил выдачу ветеринарных документов на продажу отдельных видов мяса частникам и запретил выдавать экспортные сертификаты предприятиям, которые не перерабатывают мясное сырье, «настоящие мясокомбинаты задышали полной грудью».

Ранее Телеграф писал, что в пресс-службе МВД Беларуси сообщили, что сотрудники ГУБОПиК задержали сразу 20 работников компании “Белагро”, которая поставляет белорусскую сельхозтехнику по всему СНГ. Силовики утверждают, что задержанные занимались «экстремистской деятельностью».

«Мебель подобрана в соответствующей цветовой гамме» — ГУБОПиК задержал 20 сотрудников «Белагро» за «экстремистскую деятельность»