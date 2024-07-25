Под Гомелем Geely влетел лоб в лоб в Ford – 5 человек в больнице

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Опубликовано: 25.07.2024 16:18 , Обновлено: 25.07.2024

В четверг, 25 июля, около 12:30 под Гомелем произошла серьёзная авария, в результате которой пострадали пять человек, в том числе, двое детей в возрасте 7 и 8 лет. В УВД Гомельского облисполкома рассказали обстоятельства аварии и поделились кадрами с места ДТП.

По данным милиции, всё произошло на подъезде Гомелю с автодороги М-8. Предварительно вину за ДТП возложили на 71-летнего водителя Geely. Как предположили следователи, именно он по неустановленной пока причине выехал на полосу встречного движения, где лоб в лоб столкнулся с автомобилем марки Ford.

В результате прибывшие на место аварии медики забрали в больницу обоих водителей и ещё трёх пассажиров Ford, включая двух малолетних, рассказали в УВД Гомельщины. Там особо подчеркнули, что дети ехали без специальных удерживающих устройств.

Прочие обстоятельства и причины ДТП в настоящее время выясняют сотрудники ГАИ и следственно-оперативная группа.