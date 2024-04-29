На Гомельщине 13-летний мальчик получил ожоги 14% тела из-за неисправного телефона

Опубликовано: 29.04.2024 11:08 , Обновлено: 29.04.2024

В городском посёлке Корма Гомельской области школьник получил ожоги из-за неисправного телефона. Об этом рассказали в Министерстве по чрезвычайным ситуациям Беларуси.

Инцидент произошёл в частном доме. Мать разбудили крики девятилетней дочери, которая спала на втором этаже. Поднявшись, женщина увидела, что у 13-летнего сына загорелся матрас. После того, как она разбудила детей, матрас потушили и выбросили на улицу.

После вызова скорой помощи медики диагностировали у пострадавшего мальчика ожоги левой кисти и туловища I-II степени (14% тела). Его госпитализировали в больницу. Специалисты предположили, что причиной возгорания стал “конструктивный недостаток мобильного телефона”.

Что делать, если загорелся телефон?

Ни в коем случае не пытайтесь потушить огонь водой, ведь гореть будет выходящий из батареи литий. Его взаимодействие с водой приведёт к выработке водорода. Вместо этого лучше накрыть горящее устройство плотной тканью или металлической посудой, чтобы перекрыть доступ к кислороду.

Дабы не получить ожог или удар током, не пытайтесь достать загоревшееся зарядное устройство из розетки. Лучше обесточьте квартиру и обязательно позвоните в службу МЧС, отметили в Минском городском управлении Министерства по чрезвычайным ситуациям.

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