На Брестчине сильный ветер повалил деревья на жилую двухэтажку и повредил крыши на 5 дачных участках

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Опубликовано: 14.10.2024 10:54 , Обновлено: 14.10.2024

В воскресенье, 13 октября, Брестскую область накрыл атмосферный фронт с сильным порывистым ветром, максимальная скорость которого, согласно данным с метеостанции "Брест", достигала 13 м/с (почти 50 км/ч). В Брестском областном управлении МЧС рассказали о последствиях прохождения фронта.

Согласно оперативным данным на 20:00 13 октября, в самом областном центре сильный ветер “положил” сразу четыре дерева. Одно упало на жилой двухэтажный дом, другое - на припаркованный во дворе жилой многоэтажки легковой автомобиль, третье - на забор детского сада. Ещё одно перегородило проезд, упав на проезжую часть.

В Брестском районе сильным ветром повредило крыши пяти дачных домов на территории садоводческого товарищества “Ручеек-1”. Там же упавшими деревьями были повреждены два автомобиля.

По данным ведомства, обошлось без пострадавших.





















Согласно данным Белгидромета, сильный ветер, который представляет потенциальную опасность, на Брестчине сохранится и в понедельник, 14 октября . По информации синоптиков, местами порывы ветра будут достигать сегодня скорости 15-18 м/с (то есть до 65 км/ч ).

Карта метеоопаснотей от Белгидромета на 14 октября 2024 г.

В связи с этим в МЧС дали рекомендации белорусам при усилении ветра: