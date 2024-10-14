На Брестчине сильный ветер повалил деревья на жилую двухэтажку и повредил крыши на 5 дачных участках
В воскресенье, 13 октября, Брестскую область накрыл атмосферный фронт с сильным порывистым ветром, максимальная скорость которого, согласно данным с метеостанции "Брест", достигала 13 м/с (почти 50 км/ч). В Брестском областном управлении МЧС рассказали о последствиях прохождения фронта.
Согласно оперативным данным на 20:00 13 октября, в самом областном центре сильный ветер “положил” сразу четыре дерева. Одно упало на жилой двухэтажный дом, другое - на припаркованный во дворе жилой многоэтажки легковой автомобиль, третье - на забор детского сада. Ещё одно перегородило проезд, упав на проезжую часть.
В Брестском районе сильным ветром повредило крыши пяти дачных домов на территории садоводческого товарищества “Ручеек-1”. Там же упавшими деревьями были повреждены два автомобиля.
По данным ведомства, обошлось без пострадавших.
Согласно данным Белгидромета, сильный ветер, который представляет потенциальную опасность, на Брестчине сохранится и в понедельник, 14 октября . По информации синоптиков, местами порывы ветра будут достигать сегодня скорости 15-18 м/с (то есть до 65 км/ч ).
В связи с этим в МЧС дали рекомендации белорусам при усилении ветра:
- уберите хозяйственные вещи со двора и балконов в дом (подвал),
- обрежьте сухие деревья, которые могут нанести ущерб вашему жилищу,
- поставьте автомобиль в гараж или припаркуйте вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций,
- на улице обходите шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей, избегайте деревьев и сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередач, потенциально опасных промышленных объектов).