На Брестчине объявили о "второй волне кибератак". К чему приготовиться?

Опубликовано: 17.11.2024 11:55 , Обновлено: 17.11.2024

Областной ТГ-канал "#1 Регион" сообщил, что в Телеграмме зафиксировали вторую волну кибератак на аккаунты в Telegram пользователей из Брестчины. При этом преступники не стали изобретать велосипед, а пошли проверенным путем.

По данным паблика, мошенники взламывают личные аккаунты жителей Брестской области и отправляют по всем контактам просьбы пройти по ссылке и поддержать на каком-то конкурсе их знакомых.

“Как только вы перейдете по предложенным ссылкам, злоумышленники получат доступ к вашему устройству”, - предупредил Тг-канал Брестской области.

Там посоветовали не переходить по ссылкам, а звонить знакомым, с аккаунтов которых пришли такие сообщения, и предупреждать о взломе.

Ранее Telegraf.news писал, что в Минске задержали банковскую работницу, которая стала курьером мошенников и при этом сама перевела им большую сумму. Об этом сообщили в столичной милиции 19 августа.

Сотрудница белорусского банка стала курьером мошенников. Сколько своих сбережений им перевела?