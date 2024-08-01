На Брестчине 11-летнего мальчика засыпало песком

Опубликовано: 01.08.2024 18:09 , Обновлено: 02.08.2024

В Следственном комитете Беларуси рассказали о трагедии, которая произошла сегодня днём, 1 августа. Недалеко от агрогородка Дубой Столинского района 11-летний мальчик со своим другом копали тоннель в песочной насыпи. Неожиданно для ребят грунт обрушился, и один из них оказался под завалом.

Когда это произошло, второй ребёнок побежал звать на помощь. Случайные прохожие тут же достали мальчика из песка, однако спасти его не удалось. Прибывшие на место медики провели реанимационные действия, однако это также не помогло, сообщили в Следственном комитете.

“Прямо сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. По данному факту Столинским районным отделом Следственного комитета проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, в том числе причины и условия, способствовавшие трагедии”, — подчеркнули в ведомстве.

Ранее Telegraf.news писал, что в Минске за пособничество в мошенничестве задержали школьника, студента и учительницу одной из столичных школ. Так, двое 16-летних подростков, планировавших немного подзаработать, забрали у 80-летнего пенсионера более 12 тысяч рублей за якобы спасение родственника, попавшего в ДТП. По аналогичной схеме пыталась увеличить доход и 21-летняя учительница из Минска.

В Минске задержали 16-летнего школьника и 21-летнюю учительницу. За что грозит «уголовка»?