На "Белджи" под Борисовом произошел пожар

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Опубликовано: 05.09.2024 13:26 , Обновлено: 13.11.2024

В МЧС сообщили, что 5 сентября на территории предприятия "Белджи" в деревне Горелица Борисовского района случился пожар. По информации ведомства, никто не пострадал.

Как рассказали в МЧС, работники “Белджи” эвакуировали автомобили, спасатели ликвидировали пожар.

Огонь, по информации ведомства, повредил стеллажи, детали на них, которые ждали утилизации (брак), и часть брезентовой стены ангара. Причину пожара устанавливают.

Ранее Telegraf.news сообщал, что 27 августа на одной из автомоек в Минском районе вспыхнул пожар. В МЧС сообщили, что возгорание случилось из-за обрушения перекрытия на полуприцеп-цистерну грузовика, который находился внутри гаража.

В Минском районе вспыхнула автомойка — 3 человека в тяжёлом состоянии