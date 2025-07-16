На БелАЭС отключили второй реактор. В Минэнерго рассказали почему

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Опубликовано: 16.07.2025 22:28 , Обновлено: 16.07.2025

В пресс-службе министерства энергетики (Минэнерго) сообщили в 22:09, что на Белорусской АЭС (БелАЭС) 16 июля второй энергоблок был отключен и на нем проводятся "диагностические мероприятия".

“Причиной стало срабатывание сигнализации об отклонении в работе системы охлаждения генератора – неядерной части блока”, - заявили в Минэнерго и назвали это “штатной ситуации” которая “не представляет угрозы безопасной эксплуатации станции”.

По данным ведомства, радиационный фон на АЭС и в зоне наблюдения на момент сообщения не менялся.

“В настоящее время на втором энергоблоке проводятся необходимые диагностические мероприятия для последующего восстановления работы электротехнического оборудования”, - сообщили в Минэнерго, не уточнив, как долго они могут продолжаться.

Ранее Telegraf.news писал, что 24 января, в пресс-службе БелАЭС объявили о включении второго энергоблока, который с середины декабря 2024 года не работал из-за срабатывания одного из датчиков. Напомним, тогда в Министерстве энергетики Беларуси заявили, что ситуация “штатная”.

Второй энергоблок БелАЭС спустя месяц снова подключили к сети