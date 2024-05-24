МВД задержало в Минске двух граждан Таджикистана по подозрению в подготовке терактов

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Опубликовано: 24.05.2024 21:05 , Обновлено: 24.05.2024

Оперативники Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией (ГУБОПиК) МВД задержали в Минске двух граждан Таджикистана, которых подозревают в подготовке терактов на территории этой страны. Об этом сообщило агентство Sputnik со ссылкой на МВД.

По информации агентства, задержание проводили при силовой поддержке специального отряда быстрого реагирования (СОБР). Как рассказали Sputnik в ведомстве, граждан Таджикистана передали сотрудникам управления по борьбе с организованной преступностью МВД страны.

В белорусском МВД сообщили, что задержанным - по 23 года.

В Telegram-канале “Белорусский силовик” появилось видео их задержания. По информации данного источника, это члены организации «Джамоат Ансоруллох», которая входит в состав “Исламского государства”.

В Telegram-канале “Белорусский силовик” также сообщили, что вместе с ними задержали “лиц, которые планировали оказать им [задержанным] содействие в пересечении границы”.

Ранее Telegraf.news рассказывал, что 28 апреля в эфире гостелеканала ОНТ сообщили о задержании «завербованных украинскими спецслужбами» студентов Белорусского национального технического университета (БНТУ). Они якобы планировали совершить “провокации и взрывы”, но их остановил Комитет государственной безопасности (КГБ) Беларуси.

На госТВ объявили о задержании «завербованных украинскими спецслужбами» студентов БНТУ