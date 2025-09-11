МВД показало видео погони ГАИ со стрельбой под Кореличами

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Опубликовано: 11.09.2025 10:19 , Обновлено: 11.09.2025

Министерство внутренних дел Беларуси опубликовало в своих соцсетях видео очередной погони ГАИ, в ходе которой инспекторам пришлось открыть огонь для остановки нарушителя. На этот раз инцидент произошёл вблизи Кореличей Гродненской области.

Внимание инспекторов ГАИ Новогрудского РОВД, несших службу вблизи городского посёлка, привлёк белый Volkswagen - на авто не было переднего бампера и регистрационного знака. После того, как водитель проигнорировал сигнал инспекторов с требование остановиться, началось преследование нарушителя.

“На неоднократные законные требования остановиться нарушитель не реагировал, виляя по проезжей части, выезжая на обочину, создавая реальную угрозу жизни и здоровью иных участников дорожного движения. После предупреждения об использовании оружия инспектор произвел прицельные выстрелы по колесам. Авто остановилось”, - описали погоню в МВД и показали оперативные кадры, снятые на видеорегистратор служебного авто ГАИ.

За рулем оказался 35-летний местный житель. Как выяснилось, у мужчины никогда не было водительских прав, а за руль он сел в алкогольном опьянении: медицинское освидетельствование показало 1,8 промилле.

В результате на задержанного составили восемь административных протоколов, отправив в изолятор временного содержания, а его авто - на штрафстоянку. Как минимум за вождение в пьяном виде мужчине грозит внушительный штраф - до 200 базовых величин (то есть 8 400 рублей на сегодня).

Ранее Telegraf.news рассказал, что буквально пару дней назад похожий случай произошёл в Могилевском районе. Там Госавтоинспекция также устроила погоню за бесправником, остановить которого удалось только после применения табельного оружия.

Появилось видео погони ГАИ со стрельбой под Могилевом