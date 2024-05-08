МВД Беларуси задержало 23 работника строительных и агропромышленных предприятий. Что известно?

Опубликовано: 08.05.2024 11:58 , Обновлено: 08.05.2024

МВД Беларуси сообщило 8 мая о задержании 23 работников строительных и агропромышленных предприятий. Об этом ведомство написало в своем Telegram-канале.

Как рассказали в МВД, “должностных лиц” задержали за взятки. Преступную схему, по информации ведомства, раскрыли сотрудники управления по борьбе с экономическими преступлениями ГУВД Мингорисполкома. Также привели видео, на котором показали фрагменты задержания.

“В период с октября 2023 года по январь 2024 года взял взятку в размере около 800 рублей”, - сказал на видео один из задержанных - главный энергетик унитарного предприятия (название не указали).

“Некоторые контрагенты, клиенты в процессе работы просили бонусы за сотрудничество в денежном выражении. Только сумму говорили, что дать, и я давал”, - признался еще один задержанный.

В декабре 2023 года Telegraf.news приводил комментарий замминистра внутренних дел Геннадия Казакевича по задержаниям гендиректора Березовского мясоконсервного комбината и руководства предприятия “Бабушкина крынка”. “Мы дойдем до конца в сфере переработки и мяса, и молока. Будут еще задержания, будут еще возбуждены уголовные дела”, - заявил тогда Казакевич.

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