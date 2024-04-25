МВД Беларуси показало на видео, как в Вилейском районе со стрельбой задержали бесправника

🎥 Видео

Опубликовано: 25.04.2024 18:50 , Обновлено: 25.04.2024

МВД Беларуси показало на видео, как в Вилейском районе Минской области инспекторы ГАИ со стрельбой задержали нетрезвого бесправника. По информации ведомства, на него составили девять протоколов.

Сообщение о том, что нетрезвый водитель управляет Toyota, милиция получила 24 апреля около 20:00. При обнаружении авто инспектор ГАИ потребовал остановить его, однако водитель все равно продолжил движение, повредив при этом, как сообщили в Telegram-канале МВД Беларуси, служебную машину.

Сотрудники ГАИ начали преследование Toyota. Машина “виляла из стороны в сторону, создавая реальную угрозу безопасности других участников дорожного движения”, водитель проигнорировал неоднократные требования милиционеров остановиться, отметили в ведомстве.

Поэтому инспекторы решили использовать табельное оружие. Сотрудник ГАИ выстрелил два раза в воздух, а также несколько раз по машине, повредив колесо.

Водителем оказался 37-летний местный житель. Милиционеры выяснили, что у мужчины нет водительских прав, а ранее его уже привлекали к административной ответственности за нетрезвую езду.

Фото: Telegram-канал "МВД Беларуси"

Задержанного поместили в изолятор временного содержания. За управление авто в состоянии алкогольного опьянения ему грозит штраф в 200 базовых величин ( 8 тыс. рублей).

Фото: Telegram-канал "МВД Беларуси"

Ранее Telegraf.news рассказывал, как также со стрельбой задержали бесправника в Жлобине. На водителя ВАЗ составили семь административных протоколов, за неповиновение его и пассажира, которые после остановки машины попытались скрыться, отправили в изолятор временного содержания.

В Жлобине ГАИ со стрельбой преследовала и задержала бесправника