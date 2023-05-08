МВД Беларуси отправило саперные группы к местам празднования 9 мая. О чем предупредили?

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Опубликовано: 08.05.2023 10:19 , Обновлено: 08.05.2023

В МВД Беларуси накануне 9 мая сообщили, что белорусы, находящиес в местах массового скопления, должны обращать внимание на бесхозные сумки и предметы. Тем временем сами площадки будут проверены саперами.

“В случае обнаружения бесхозных предметов или подозрительных лиц незамедлительно информируйте ближайший наряд милиции либо звоните по телефону 102”, - сообщили в МВД.

Там также попросили “граждан и гостей” Беларуси “с пониманием отнестись к мерам безопасности, соблюдать установленный порядок проведения массовых мероприятий”.

В МВД пообещали, что площадки, где будут проводить официальные мероприятия 9 мая, “уже взяты под контроль”. Силовики заверили, что саперно-пиротехнические группы осмотрят их на предмет безопасности, а сами площадки будут оборудованы контрольно-пропускными пунктами, “а также эвакуационными выходами”.

“Граждане смогут посетить праздничные локации только после личного досмотра и досмотра находящихся при них вещей. Перед каждым КПП установят информационный стенд с указанием предметов, запрещенных к проносу”, - говорится в сообщении ведомства.

Ранее Телеграф сообщил, что не всех желающих допустят на празднование 9 мая в местах официальных мероприятий.

КПП и личный досмотр. В МВД пообещали «зарежимить» места празднования 9 мая в Беларуси. Кого не пустят?