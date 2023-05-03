КПП и личный досмотр. В МВД пообещали "зарежимить" места празднования 9 мая в Беларуси. Кого не пустят?

💼 Официально

Опубликовано: 03.05.2023 13:34 , Обновлено: 03.05.2023

В министерстве внутренних дел Беларуси (МВД) сообщили, что 9 мая на праздничных мероприятиях силовики будут нести усиленную службу. А на сами празднества допустят не всех. Места проведения праздников в МВД назвали "режимной территорией".

”… места проведения праздничных мероприятий будут взяты под наш контроль, территория досмотрена саперно-пиротехническими группами, а также оборудованы контрольно-пропускные пункты и эвакуационные выходы”, - пообещал заместитель начальника главного управления охраны правопорядка и профилактики МВД Сергей Мирончик.

По его словам, всех белорусов, желающих попасть в зоны проведения мероприятий, будут досматривать. Как самих, так и вещи, которые будут при них. По словам представителя МВД, не пустят на меропоиятия пьяных белорусов. А для ветеранов ВОВ, беременных женщин, граждан с малолетними детьми, а также инвалидов устроят отдельные пункты пропуска.

В МВД предложили белорусам приходить на КПП перед “режимной” праздничной территорией заранее.

Изменения коснутся и движения автомобильного транспорта. Рядом с охраняемыми зонами будет изменено или запрещено движение автомобилей, с указанием объездных путей. А Госавтоинспекция усилит контроль за соблюдением правил дорожного движения на дорогах страны, передает Белта.

Для примера, в Минске только в районе площади Победы установят 28 контрольно-пропускных пунктов, которые будут включать в себя 107 пунктов пропуска во время утренних мероприятий. Вечером будут работать 10 КПП и 30 пунктов пропуска. Также там перекроют все, кроме двух, выходы из метро.

Что касается мест, где будут производить запуски фейерверков, то эта территория также “будет зарежимлена”, сообщил Сергей Мирончик. Туда запретят подходить и парковаться.