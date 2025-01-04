Музыканта Дядю Ваню внесли в экстремистский список МВД Беларуси

Опубликовано: 04.01.2025 10:07 , Обновлено: 04.01.2025

Музыканта и ведущего Дядю Ваню (настоящее имя - Иван Вабищевич) внесли в список белорусов, иностранцев и людей без гражданства, причастных к экстремистской деятельности. Этот перечень регулярно обновляется, следить за ним можно на сайте МВД.

Вабищевич попал в список 3 января, судя по информации в [link href=“https://www.mvd.gov.by/ru/news/8642” target=“_blank” rel=“noopener”] перечне [/link]. Основанием для включения в список обозначили вступивший в силу приговор суда Партизанского района Минска.

Напомним, 10 декабря этот суд приговорил Дядю Ваню к 2 годам 6 месяцам ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа (то есть к так называемой “домашней химии”). Ведущего обвинили по ч. 1 ст. 342 («Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них») Уголовного кодекса (УК) Беларуси. Telegraf.news рассказывал подробности дела.

Минский суд приговорил музыканта Дядю Ваню к 2,5 года «домашней химии». За что?

[info_b]Дядя Ваня — автор-исполнитель, музыкант, певец, артист, шоумен, ведущий. Он родился 26 июля 1980 года. Окончил Белорусский национальный технический университет (БНТУ), в том числе магистратуру и аспирантуру. Обучался на специальности «водоснабжение и водоотведение». В 2009 году выпустил дебютный альбом The BEST #1. В 2013 году участвовал во втором сезоне проекта «Голос» на российском Первом канале.[/info_b]