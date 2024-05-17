"Может появиться в любой части города" – ГАИ предупредила о новом диком животном, бегающем по Витебску

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Опубликовано: 17.05.2024 08:03 , Обновлено: 17.05.2024

Витебская Госавтоинспекция вечером в четверг, 16 мая, предупредила жителей областного центра о новой опасности, которую вряд ли могут поджидать на дорогах крупного города автомобилисты. В ведомстве заявили, что в Витебске участились случаи выхода на дорогу косуль и появиться они могут "в любой части города".

По данным дорожной инспекции, только с начала этого месяца в городе уже официально зафиксировали три случая столкновения автомобилей с косулями.

Так, 7 мая косуля, перебегавшая проезжую часть, угодила под колёса на Московском проспекте, 12 мая - на оживленной дороге в районе улицы Ленинградской. Оба случаи закончились гибелью животного, поскольку “водители оказались не готовы к появлению в городских условиях представителей дикой природы”, сообщили в ГАИ Витебской области.

Третий инцидент с косулей произошел утром 16 мая на проспекте Белобородова. Там косуля также внезапно выбежала наперерез автомобилю Opel, однако, ДТП не стало смертельным: животное оправилось и отбежало на другую сторону проезжей части, после чего скрылось.

Часть “приключения” косули в городе попали на камеру видеонаблюдения. По ним видно, что дикое животное сначала угодило под колёса авто. Затем, как рассказали очевидцы событий, косуля попыталась вломиться в ближайший магазин.

В ГАИ выразили опасения, что дикое животное, которое до сих пор не обнаружили, может “появиться в любой части города и снова оказаться на пути у машин”. В связи с этим инспекторы призвали витебских водителей “быть предельно внимательными на дорогах, чтобы избежать смертельного травмирования животного”.

Напомним, в апреле весь Витебск держал в страхе дикий волк, который появлялся то в одном, то в другом районе города. На его поимку направили сотрудников милиции и егеря со спецоборудованием. Как сообщил Telegraf.news, обезвредить дикое животное удалось лишь спустя две недели.

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