В Минске подросток отнёс на мусорку 17 000 рублей

Опубликовано: 07.08.2025 13:54 , Обновлено: 07.08.2025

В Минске 17-летний школьник стал жертвой мошенников и оставил для них возле мусорных баков более 17 тысяч рублей в эквиваленте, которые принадлежали его родителям. Курьеров и их пособницу задержали, сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

По данным милиции, подростку в мессенджере позвонил мужчина, представившийся сотрудником оператора сотовой связи. Он заявил, что на имя школьника неизвестные оформили рассрочку, а также активировали переадресацию звонков.

После этого разговор продолжил «правоохранитель», который пригрозил, что в квартире, где парень живёт с родителями, скоро начнётся обыск и все наличные деньги будут изъяты. Чтобы этого избежать, их нужно немедленно «задекларировать» — собрать всю сумму и оставить в условленном месте.

Испугавшись, школьник собрал все найденные в квартире деньги и оставил пакет возле мусорных баков.

Вскоре оперативники Первомайского РУВД установили и задержали двух курьеров — минчан в возрасте 27 и 43 лет, которые забрали деньги. Один из задержанных на допросе утверждал: «Попросили забрать посылку. Сходил, забрал. После увидел, что там находятся денежные средства, которые в последующем передал иному лицу».

При этом в милиции заявили, мужчины сознательно сотрудничали с аферистами. По их словам, они забрали себе $1000, а остальную сумму передали посреднику — 41-летней минчанке, которую также задержали.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело за мошенничество.