Мошенники начали предлагать белорусам дешевые билеты от имени популярного сервиса «Атлас». Как не попасться?

Опубликовано: 25.06.2024 11:31 , Обновлено: 05.07.2024

Новую схему мошенничества выявили в Беларуси. На этот раз любители "лёгких денег" пытаются дотянуться до карманов пользователей популярного в Беларуси сервиса бронирования и продажи билетов на автобусы и маршрутки "Атлас". Об этом рассказали сами представители компании.

В комментарии порталу Office Life представители компании “Атлас” пояснили, что их клиенты начали жаловаться на сообщения якобы от имени компании, которые поступают через популярные мессенджеры. Людям предлагают купить дешёвые билеты с большими скидками на популярные маршруты. Для этого им предлагают перейти в личные сообщения с аккаунтом, “замаскированным” под популярный сервис, и заполнить форму на предоставление скидки.

При этом оплату билета со скидкой и небольшую “комиссию” продавцу потенциальным клиентам мошенники предлагают провести в форме стандартного банковского перевода, что при обычном оформлении билетов через сервис не допустимо. Номер бронирования и детали рейса обещают выслать после проведения оплаты.

Как выяснили в компании, видимость бронирования мест на рейс мошенники создают, оформляя заказ на “левый”, виртуальный номер. Более того, после этого пассажира просят указать его реальные персональные данные.

Представители “Атласа” предостерегли клиентов от общения с такими “фейковыми” аккаунтами и напомнили, что есть три верных способа забронировать или купить билет через сервис:

оформить на официальном сайте компании,

оформить через официальное мобильное приложение,

позвонив диспетчеру по телефонам, указанным на сайте.

Ранее Telegraf.news рассказал, что в феврале этого года стало известно о том, что сервис по продаже билетов на автобусы и маршрутки «Атлас» взломали хакеры, из-за чего данные пользователей утекли в Сеть. Сред них - номера телефонов клиентов и техническая информация о заказах.

Взломали белорусский сервис по продаже билетов «Атлас». Что с банковскими данными клиентов?