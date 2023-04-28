«Могут лишиться миллионов» — Милиция пообещала наказать двух криптовалютчиков-минчан. За что?

Опубликовано: 28.04.2023 12:41 , Обновлено: 28.04.2023

Два жителя столицы, зарабатывающих на криптовалюте, «могут лишиться миллионов». Об этом сообщили в УВД Минской области 28 апреля и рассказали подробности.

По информации милиции, молодые люди вели «незаконную предпринимательскую деятельность по обороту криптовалюты».

Так, 21-летний минчанин с октября 2022 года по февраля 2023-го заработал 1,8 миллиона рублей на купле-продаже токенов. А 24-летний житель столице по такой же схеме получил за 4 месяца 1,2 миллиона рублей.

«За незаконную предпринимательскую деятельность нарушителям грозят крупные штрафы, а также обращение в доход государства всей суммы, прошедшей через их криптокошельки», — подчеркнули в УВД.

В милиции напомнили, что по закону майнинг, приобретение и отчуждение токенов белорусам разрешено только для личных целей (это прописано в декрете № 8 «О развитии цифровой экономики»). Заниматься предпринимательской деятельностью нельзя.

К слову, за подобную деятельность могут завести даже уголовное дело. Например, при «отмывании или переводе денежных средств мошенников, наркоторговцев, лиц, причастных к экстремизму или терроризму».

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