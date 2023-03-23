В МВД Беларуси взялись за криптовалютчиков. Кого ищут и как наказывают?

Опубликовано: 23.03.2023 10:14 , Обновлено: 23.03.2023

В МВД Беларуси сообщили, что «активизировали» работу по поиску и привлечению к ответственности криптовалютчиков (не всех).

Речь идет о тех, кто занимается незаконным оборотом криптовалюты.

Как отметили в МВД, согласно декрету № 8 «О развитии цифровой экономики» майнинг, приобретение и отчуждение токенов можно физлицам только для личных целей. Заниматься предпринимательской деятельностью им запрещено.

По информации сотрудников подразделений по противодействию киберпреступности, требования декрета нарушил 25-летний житель Минского района. С ноября 2022 года он провел через свой криптокошелек почти миллион рублей.

Мужчина на профильных интернет-площадках «предлагал услуги по купле-продаже токенов», совершая до 20 сделок в сутки.

«Это позволяет квалифицировать его род занятий как осуществление незаконной предпринимательской деятельности», — подчеркнули в МВД.

Теперь молодому человеку грозит большой штраф (какой — в милиции не уточнили), а также «обращение в доход государства всей прошедшей через криптокошелек нарушителя суммы».

Кроме того, в милиции напомнили, что за подобную деятельность могут завести даже уголовное дело. Например, при «отмывании или переводе денежных средств мошенников, наркоторговцев, лиц, причастных к экстремизму или терроризму».