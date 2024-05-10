Минздрав назвал причину, по которой в Бресте отравились 19 человек

Опубликовано: 10.05.2024 17:09 , Обновлено: 10.05.2024

Минздрав Беларуси назвал причину, по которой отравились 19 человек в одном из кафе Бреста 6 мая. У работников заведения забрали "клинический материал" и сделали пробы тех самых четырёх блюд, которые и стали причиной массового отравления.

В результате специалисты санитарно-эпидемиологической службы выявили нарушения, которые допустили владельцы и работники брестского кафе. Как сообщили в пресс-службе Минздрава, сотрудники не соблюдали правила термической обработки блюд, которые готовились из сырых “эпидемиологически значимых продуктов”. Другими словами, повара что-то недоварили либо недожарили.

Кроме того, специалисты установили, что работники кафе не соблюдали правила личной гигиены — у некоторых из них нашли инфекции. Правда, какие именно, в Минздраве не уточнили. Зато в ведомстве рассказали, что в отношении должностных лиц, виновных в нарушении, начали административный процесс.

Кстати, всё случилось во время проведения «Гастрофеста». Известно, что в сет, который подготовило кафе, входили следующие блюда:

тартар из филе дорадо с фирменной заправкой, кремом-чи, копчёной чёрной бриошью и икрой масаго;

брискет из говядины с пастой орзо, маринованной пряной спаржей и клубничным кули;

индейка в угольном ромене с соусом демиглас и эспумой из чёрного трюфеля;

мусс из белого шоколада и белых грибов с гелем из игристого вина, хрустящим крамблом, малиной и хлопьями миндаля.

Ранее Telegraf.news писал: чешские ученые обнаружили, что клещи не любят определённую группу крови. Те, у кого она есть, менее подвержены риску укусов и, соответственно, различным заболеваниям.

Из группы пойманных паукообразных было отобрано 100, которые в итоге подверглись эксперименту. Он заключался в том, что в небольшие контейнеры поместили человеческую кровь четырёх разных групп (без привязки к резусу). Затем клещам предоставили свободный доступ к «пище».

Какая у вас группа крови? Возможно, именно вашу больше всего любят клещи