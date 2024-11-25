"Минсктранс" предупредил об опоздании автобусов и троллейбусов до 40 минут. Что случилось?

Опубликовано: 25.11.2024 09:44 , Обновлено: 25.11.2024

В "Минсктрансе" утром 25 ноября предупредили пассажиров об опоздании общественного транспорта. Оно может составить до 40 минут. Что произошло?

Как объяснили в официальном телеграм-канале предприятия, нарушение графика связано со скоплением транспорта на 29-м километре МКАД с 8:30.

“Сегодня в Минске полный треш. Ехал по Минску 50 минут, пробки ужасные”, — сообщил читатель Telegraf.news.

Что именно произошло, неизвестно. В ГАИ пока не сообщали об авариях на МКАД. Как только информация появится, мы обязательно сообщим.

Ранее Telegraf.news писал, что в Минске трамвай врезался в автомобиль Volkswagen. По информации ГАИ, из людей никто не пострадал, а вот транспорт получил механические повреждения.

В Минске трамвай врезался в легковушку