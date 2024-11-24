В Минске трамвай врезался в легковушку

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Опубликовано: 24.11.2024 13:01 , Обновлено: 24.11.2024

В Минске утром 24 ноября трамвай врезался в автомобиль Volkswagen. По информации ГАИ, из людей никто не пострадал, а вот транспорт получил механические повреждения.

В ведомстве сообщили, что около 9:25 39-летняя водитель легковушки ехала по Логойскому тракту, на пересечении с улицей Калиновского повернула направо при выключенной дополнительной секции светофора со стрелкой направо. В результате попутно ехавший трамвай трамвай и врезался в Volkswagen.

По информации Минсктранса, в 9:29 на том участке останавливали движение трамваев по маршрутам № 1, 5, 6, однако в 10:00 возобновили.

Фото: ГАИ Минска

В столичной ГАИ водителям напомнили, что перед проездом перекрестков со светофорным регулированием следует заранее снизить скорость и быть готовым остановиться при смене сигналов светофора.

Фото: ГАИ Минска

“Помните, что при проезде светофоров, оборудованных дополнительными секциями, движение осуществляется при включении разрешающего сигнала светофора только по направлениям, указываемым стрелками!” - добавили в ведомстве.