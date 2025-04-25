Минский метрополитен приостановил движение поездов по Автозаводской линии

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Опубликовано: 25.04.2025 17:37 , Обновлено: 25.04.2025

Минский метрополитен сообщил, что 25 апреля в 17:11 на станции метро "Кунцевщина" произошел инцидент с пассажиром. Из-за этого приостановили движение поездов по Автозаводской (красной) линии.

Что за инцидент случился и все ли в порядке с этим пассажиром, в Telegram-канале Минского метрополитена не уточнили. Когда вернут движение поездов по Автозаводской линии, тоже неизвестно.

“Принимаются меры для восстановления движения”, - [link href=“https://t.me/minskoemetro/11786” target=“_blank” rel=“noopener”] сообщил [/link] источник и принес извинения пассажирам за “временные неудобства”.

Обновлено В 17:40 Минский метрополитен [link href="https://t.me/minskoemetro/11787" target="_blank" rel="noopener"] написал [/link] о восстановлении движения поездов по Автозаводской линии.

Ранее Telegraf.news писал, что в пресс-службе Минского метрополитена сообщили о ЧП, которое произошло 28 февраля. В 08:28 машинист одного из поездов высадил пассажиров “по техническим причинам”, после чего вагон сняли с линии “на обслуживание”.

В минском метро сняли поезд с маршрута и высадили пассажиров. Что случилось?