Минский горисполком предупредил жителей 7 улиц о проблемах с водой. Когда пообещали решить?

Опубликовано: 05.03.2025 18:38 , Обновлено: 05.03.2025

В Минском горисполкоме сообщили, что в 17:14 5 марта произошла остановка насосного оборудования водозабора № 5 «Боровляны». Из-за этого в домах по семи улицам возможны проблемы с водоснабжением.

Как передали в Мингорисполкоме информацию “Минскводоканала”, остановка насосного оборудования случилась из-за отключения электроэнергии в “Минских кабельных сетях”.

“Как следствие, произошло снижение давления на водопроводной сети в квартале улиц Мирошниченко – Седых – Логойский тракт – Гамарника – Калиновского – Тикоцкого – Карбышева”, - [link href=“https://t.me/minskiygorispolkom/11561” target=“_blank” rel=“noopener”] написали [/link] в Telegram-канале исполкома.

Там сообщили, что энергоснабжение для оборудования уже подали. “Ориентировочное время восстановления водоснабжения – 20 минут”, - пообещали в ведомстве в 18:10, добавив, что оперативные бригады «Минскводоканала» продолжают регламентные работы для устранения возможных последствий отключения на кабельных сетях.

Ранее Telegraf.news писал, что унитарное коммунальное предприятие “Бобруйскводоканал” объявило март месяцем “водной амнистии”. Именно под таким названием уже не первый год власти региона весной проводят акцию, призванную сократить число самовольных подключений к центральным водопроводным и канализационным сетям.

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