В Бобруйске объявили «водную амнистию». В какие сроки нужно уложиться, чтобы избежать штрафа до 8820 рублей?
Унитарное коммунальное предприятие "Бобруйскводоканал" объявило март месяцем "водной амнистии". Именно под таким названием уже не первый год власти региона весной проводят акцию, призванную сократить число самовольных подключений к центральным водопроводным и канализационным сетям.
“Водная амнистия” в Бобруйске и его районе продлится до 31 марта 2025 года .
На протяжении всего месяца владельцы жилых домов, которые самовольно подключились к центральным водопроводным и канализационным сетям “Бобруйскводоканала”, могут обратиться на предприятие и узаконить свои подключения без риска получить штраф за свои незаконные действия и продолжить пользоваться услугами водоснабжения и канализации на абсолютно легальных основаниях.
Заплатить за оформление всех бумаг и составление договора на предоставление услуг с водоканалом всё же придётся, но обойдётся это в гораздо меньшую сумму - порядка 400 рублей.
Тем же, кто не захочет узаконивать свои самовольные подключения, грозит штраф, в разы превышающий эту сумму - от 1939 до 8820 рублей, предупредили в “Бобруйскводоканале”.
Ранее Telegraf.news рассказал, что в январе этого года президент Александр Лукашенко продлил в Беларуси так называемую “строительную амнистию”. Было решено, что упрощённый порядок приемки в эксплуатацию одноквартирных жилых домов и нежилых построек, которые возвели без разрешений и проектной документации, будут применять до 1 января 2028 года.