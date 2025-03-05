В Бобруйске объявили «водную амнистию». В какие сроки нужно уложиться, чтобы избежать штрафа до 8820 рублей?

Опубликовано: 05.03.2025 13:35 , Обновлено: 05.03.2025

Унитарное коммунальное предприятие "Бобруйскводоканал" объявило март месяцем "водной амнистии". Именно под таким названием уже не первый год власти региона весной проводят акцию, призванную сократить число самовольных подключений к центральным водопроводным и канализационным сетям.

“Водная амнистия” в Бобруйске и его районе продлится до 31 марта 2025 года .

На протяжении всего месяца владельцы жилых домов, которые самовольно подключились к центральным водопроводным и канализационным сетям “Бобруйскводоканала”, могут обратиться на предприятие и узаконить свои подключения без риска получить штраф за свои незаконные действия и продолжить пользоваться услугами водоснабжения и канализации на абсолютно легальных основаниях.

Заплатить за оформление всех бумаг и составление договора на предоставление услуг с водоканалом всё же придётся, но обойдётся это в гораздо меньшую сумму - порядка 400 рублей.

Тем же, кто не захочет узаконивать свои самовольные подключения, грозит штраф, в разы превышающий эту сумму - от 1939 до 8820 рублей, предупредили в “Бобруйскводоканале”.

Ранее Telegraf.news рассказал, что в январе этого года президент Александр Лукашенко продлил в Беларуси так называемую “строительную амнистию”. Было решено, что упрощённый порядок приемки в эксплуатацию одноквартирных жилых домов и нежилых построек, которые возвели без разрешений и проектной документации, будут применять до 1 января 2028 года.

Лукашенко продлил «строительную амнистию» до 2028 года