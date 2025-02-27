Минская таможня перехватила посылку с самурайским мечом. Что грозит получателю?

Опубликовано: 27.02.2025 18:38 , Обновлено: 27.02.2025

Сотрудники Минской региональной таможни обнаружили в минском аэропорту японский меч, предположительно катану. Его нашли при проверке поступивших из-за границы почтовых отправлений.

Для определения, является ли предмет холодным оружием, его направили на экспертизу в ГКСЭ.

Как сообщили агентству «Минск-Новости» в столичном управлении ГКСЭ, экспертиза подтвердила, что изделие изготовлено заводским способом и является «клинковым холодным оружием колюще-режуще-рубящего действия», сходным с самурайскими мечами (катанами).

Заключение экспертизы эксперты передали таможне для принятия решения в соответствии с законодательством.

Журналист Telegraf.news, изучая Уголовный кодекс, обнаружил статью, которая регулирует подобные ситуации. Речь идёт о части 1 статьи 333¹.

За «незаконное перемещение через таможенную границу Евразийского экономического союза или Государственную границу Республики Беларусь <…> иных видов вооружения и военной техники» нарушителю грозит лишение свободы на срок от трёх до семи лет со штрафом или без штрафа.

Ранее журналисты Telegraf.news рассказывали, как в пункте пропуска «Брест» белорусские таможенники пресекли вторую попытку незаконного ввоза экзотических змей, и снова — в рейсовом автобусе, следовавшем из Польши. Курьёзность ситуации добавил тот факт, что маршрут автобуса и само транспортное средство, судя по всему, те же, что и несколько месяцев назад.

В автобусе из Польши снова пытались ввезти в Беларусь 15 питонов. Где спрятали теперь?