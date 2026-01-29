Минская школа пожаловалась на то, как отец делает с сыном домашку. Мужчину арестовали на 10 суток

Опубликовано: 29.01.2026 11:04 , Обновлено: 29.01.2026

Минчанина отправили на 10 суток под административный арест после жалобы в прокуратуру из школы, в которой учится его 9-летний сын. Сотрудники учреждения образования пожаловались на то, как отец помогал сыну делать домашнюю работу.

Жалоба от администрации школы в прокуратуру Московского района Минска поступила в октябре прошлого года после того, как мальчик пришёл на занятия с кровоподтеком на лице. Учителя заподозрили неладное и обратились в правоохранительные органы. Подозрения педагогов в том, что отец применил по отношению к ребенку физическое насилие, подтвердила прокурорская проверка.

Следователи выяснили, что в один из вечеров мужчина помогал своему сыну делать домашнее задание и в какой-то момент так разозлился на мальчика, что не удержался от подзатыльника. При этом свои силы мужчина не рассчитал: от подзатыльника мальчик сильно ударился лицом о книгу, в результате чего у него на лице образовалась гематома. Синяк в школе не могли не заметить.

Поскольку ребенок сам защитить свои права не мог, вмешалась прокуратура и потребовала привлечь мужчину к административной ответственности, что позднее и сделал суд Московского района. Несдержанного отца привлекла по ч.2 ст.10.1 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях.

[inf]По этой статье за умышленное причинение боли, физических или психических страданий, совершенных в отношении близкого родственника, члена семьи или бывшего члена семьи может грозить как штраф в размере до 10 базовых величин (то есть 450 рублей), так и общественные работы или административный арест.[/inf]

Кстати, по закону остановить административный процесс по этой статье “за примирением сторон” невозможно. Вот и в этом случае обойтись одними лишь публичными извинениями нарушителю не удалось - мужчину отправили под административный арест на 10 суток.

Напомним, что ранее что в Министерстве внутренних дел Беларуси пригрозили отправлять в лечебно-трудовые профилактории (ЛТП) не только тех, кто злоупотребляет алкоголем, но и граждан, которых уличили в применении домашнего насилия.

В МВД пообещали отправлять в ЛТП не только алкоголиков. Кому из белорусов грозит?