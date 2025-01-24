Минская ГАИ задержала пьяного водителя каршеринга. Почему ему грозит почти 17000 рублей штрафа?

Опубликовано: 24.01.2025 19:59 , Обновлено: 24.01.2025

Сотрудники ГАИ Партизанского района Минска задержали 20-летнего водителя каршерингового автомобиля Geely, который управлял машиной в состоянии алкогольного опьянения. Инцидент произошёл на улице Академика Купревича.

По результатам медицинского освидетельствования, в выдыхаемом воздухе нарушителя зафиксировали 1,202 промилле алкоголя. Молодого человека отстранили от управления, автомобиль доставили на охраняемую стоянку. В отношении водителя правоохранители составили административные материалы.

Сколько придётся заплатить?

Госавтоинспекция напомнила белорусам, что за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения предусмотрены внушительные штрафы.

От 0,3 до 0,8 промилле : штраф 100 базовых величин (4200 рублей) и лишение прав на 3 года.

: штраф 100 базовых величин (4200 рублей) и лишение прав на 3 года. Свыше 0,8 промилле : штраф 200 базовых величин (8400 рублей) и лишение прав на 5 лет.

При этом повторное нарушение в течение года влечёт за собой уголовную ответственность, а это, среди прочего, и конфискация авто.

Помимо административной ответственности, водителю грозит крупный штраф от каршерингового сервиса. Так, в договоре присоединения каршеринга Hello есть пункт 7.2.6.1, согласно которому за управление автомобилем в состоянии опьянения или отказ от освидетельствования предусмотрен штраф в размере 204 базовых величин. На данный момент одна базовая величина составляет 42 рубля, следовательно, штраф составит 8568 рублей.

Кроме того, арендатор обязан возместить все расходы, связанные с эвакуацией автомобиля на штрафстоянку, а также убытки от простоя и упущенной выгоды.

[info_b]Важно отметить, что каршеринг имеет право не выставлять счёт или уменьшить его по своему усмотрению, согласно пункту 7.13 того же договора.[/info_b]

Таким образом, общая сумма финансовых потерь водителя может составить 404 базовых величины, что эквивалентно 16 968 рублям.

Ранее Telegraf.news писал, что в интернете появилось видео, на котором запечатлён пешеход, пересекающий оживлённую улицу в Витебске вне пешеходного перехода прямо перед экипажем ГАИ.

В Витебске пешеход прямо перед ГАИ выбежал на шестиполосную улицу вне перехода. Что было дальше?