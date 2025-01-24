В Витебске пешеход прямо перед ГАИ выбежал на шестиполосную улицу вне перехода. Что было дальше?
Как сообщили в областной ГАИ, в интернете появилось видео, на котором запечатлён пешеход, пересекающий оживлённую улицу областного центра вне пешеходного перехода.
На кадрах видно, как в этот же момент там проезжал экипаж ДПС.
Как позже выяснилось, пешеход, являющийся местным жителем, находился в состоянии алкогольного опьянения. В ГАИ заявили, что нарушителя привлекли к административной ответственности. [link href=“https://yandex.by/maps/154/vitebsk/?utm_medium=mapframe&utm_source=maps” style=“position: absolute; top: 0px;”] Витебск [/link][link href=“https://yandex.by/maps/154/vitebsk/?l=stv%2Csta&ll=30.205576%2C55.185091&panorama%5Bdirection%5D=10.806166%2C5.348066&panorama%5Bfull%5D=true&panorama%5Bpoint%5D=30.204425%2C55.185399&panorama%5Bspan%5D=113.700685%2C60.000000&utm_medium=mapframe&utm_source=maps&z=17.69” style=“position: absolute; top: 14px;”] Витебск — Яндекс Карты [/link] Embedded content