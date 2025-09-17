Минобразования опровергло «предписание Иванца» создать в вузах отряды добровольцев для «отражения агрессии»

📷 Фото

Опубликовано: 17.09.2025 11:50 , Обновлено: 17.09.2025

Министерство образования Беларуси 17 сентября выступило с официальным опровержением информации о планах создать в вузах страны добровольческие отряды "для отражения агрессии". Письмо с таким предписанием за подписью министра образования Андрея Иванца накануне начали распространять в Сети и получать белорусские учебные заведения. Оказалось, что это не более чем очередной фейк.

В документе, визуально оформленном как официальный документ Министерства образования и с подписью действующего министра, руководству вузов предписывается создать на базе каждого высшего учебного заведения добровольческие отряды численностью до 500 человек для “отражения агрессии враждебных государств”, обеспечить их формой и организовать обучение основам военного дела, в том числе, привлекая к этому специалистов из России с боевым опытом.

“Это сообщение – ПОЛНАЯ ПОДДЕЛКА”, - категорично заявили в ведомстве, опубликовав фото документа.

В ведомстве указали на очевидные признаки поддельного документа - наличие орфографических и стилистических ошибок, недействующих электронных адресов, а также “абсурдных или нелогичных формулировок”. В ведомстве подчеркнули, что официальные документы Министерства образования Беларуси никогда не содержат “указаний, противоречащих законодательству и миссии образования”.

Ранее Telegraf.news рассказал, что накануне в Telegram-канале государственного телеканала “Первый национальный” сообщили, что школы Брестской области также стали получать письма якобы от Главного управления по образованию Брестского облисполкома с требованием провести специальные “уроки патриотического воспитания”.

На гостелеканале опровергли «распоряжение» провести в брестских школах «патриотический урок с героями СВО»