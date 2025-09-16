На гостелеканале опровергли "распоряжение" провести в брестских школах "патриотический урок с героями СВО"

Опубликовано: 16.09.2025 17:29 , Обновлено: 16.09.2025

В Телеграм-канале государственного телеканала "Первый национальный" сообщили, что школы Брестской области стали получать письма якобы от Главного управления по образованию Брестского облисполкома с требованием провести специальные "уроки патриотического воспитания".

В рассылке говорится, что белорусские педагоги в качестве примеров патриотизма должны использовать примеры россиян, участвующих в “Специальной военной операции” на территории Украины.

На белорусском гостелеканале объявили, что это фейк, опубликовав сообщение из другого Телеграм-канала “Народный антифейк”.

“В фальшивке предписывается взять в качестве примера героев СВО и пригласить на мероприятия представителей 7 национальностей и 3 традиционных конфессий. При этом строго-настрого велено сделать фотоотчет и выслать его на «левый» электронный ящик на mail.ru до 20 сентября”, - говорится в сообщении.

В ТГ-канале “Первого национального” утверждают, что так действуют представители иностранных ЦИПСО и в России, чтобы потом высмеять “саму идею патриотического воспитания” и дискредитировать школы и систему образования.