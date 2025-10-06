Минобороны предупредило белорусских военных об уголовке за мошенничество с жильем

Опубликовано: 06.10.2025 10:43 , Обновлено: 06.10.2025

Министерство обороны предупредило белорусских военных об уголовной ответственности за мошенничество, которая может грозить в случае предоставления недостоверных сведений при оформлении одного из распространённых видов компенсаций. Этой осенью размеры этих компенсаций были строго определены Советом министров Беларуси.

Речь о денежных компенсациях, которые могут получить во время службы военные, не обеспеченные жильём от государства и проживающие в съёмных квартирах. Такая компенсация позиционируется властями как дополнительная мера социальной поддержки военных и выплачивается при заключении договора найма.

Однако, для того, чтобы рассчитывать на компенсацию, должны быть соблюдены строгие требования, в частности:

военнослужащий не должен быть обеспечен собственным жильем по месту службы;

военнослужащий должен проживать в арендном жилье;

его члены семьи также не должны иметь жилья в данной местности.

Если же какой-то из этих пунктов не выполнен, рассчитывать на денежную компенсацию не приходится. При этом в оборонном ведомстве предупредили, что самого военнослужащего могут привлечь к уголовной ответственности по статье 209 УК РБ - за мошенничество, в случае если он ради получения денежной компенсации:

преднамеренно ввёл в заблуждение начальство,

предоставил ложные сведения,

подделал документы ради материальной выгоды.

При этом возврат незаконно полученной денежной компенсации не убережёт военного от уголовной ответственности в таком случае. Дело в том, что мошенничество рассматривается белорусским законодательством (статья 26 Уголовно-процессуального кодекса) как преступление публичного обвинения и возмещение материального ущерба не ведёт к автоматическом прекращению уголовного дела.

В связи с этим в Минобороны рекомендовали военнослужащим “соблюдать установленные правила” и предоставлять “только достоверные сведения” при оформлении денежной компенсации за жильё, а при необходимости консультации - обращаться в финансовый орган по месту прохождения службы.

Ранее Telegraf.news рассказал, что в сентябре этого года Совет министров Беларуси установил размер денежной компенсации для военнослужащих, сотрудников силовых ведомств, на которые они могут рассчитывать во время службы в госорганах, проживая в съёмных квартирах и домах. Максимальная выплата - 10 базовых величин (то есть 420 рублей сегодня) на сотрудника и по 3,6 базовой (чуть больше 150 рублей) на каждого члена его семьи.

До 420 рублей. Совмин установил денежные компенсации на съёмное жильё для белорусских силовиков