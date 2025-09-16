До 420 рублей. Совмин установил денежные компенсации на съёмное жильё для белорусских силовиков

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Опубликовано: 16.09.2025 08:10 , Обновлено: 16.09.2025

Совет министров Беларуси установил размер денежной компенсации для военнослужащих, сотрудников силовых ведомств, на которые они могут рассчитывать во время службы в госорганах, проживая в съёмных квартирах и домах. Узнали, кому готовы выделять из госбюджета до 420 рублей на эти цели.

Размеры компенсаций прописали в постановлении Совмина №499 от 12 сентября, который был официально опубликован на Национальном правовом интернет-портале 16 сентября.

Речь о расходах на съём жилья, в том числе арендного, на время их службы в органах, а также на проживание в съёмных квартирах, общежитиях или гостиницах в служебных заграничных командировках или на время обучения за границей по направлению государственных органов.

Денежная компенсация расходов на съём жилья, согласно правительственному постановлению, положена следующим белорусским силовикам:

военнослужащим - рядового и начальствующего состава Следственного комитета, Государственного комитета судебных экспертиз, органов внутренних дел, органов финансовых расследований Комитета государственного контроля, органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям,

прокурорским работникам,

должностным лицам таможенных органов,

должностным лицам Государственной инспекции охраны животного и растительного мира.

Размер компенсации зависит от того, где именно человек снимает жильё. Кроме того, компенсация положена как собственно сотруднику силового ведомства, так и каждому члену их семьи. Вот на какую компенсацию они могут рассчитывать (1 базовая величина на сегодняшний день составляет 42 рубля):

в Минске — 7,2 базовой величины на сотрудника работника и по 2,2 базовой на каждого члена его семьи,

в областных центрах — 4,3 базовой на сотрудника и по 1,4 базовой на каждого члена его семьи,

в районных центрах — 2,9 базовой на сотрудника и по 0,7 базовой на каждого члена его семьи,

в других населенных пунктах — 1,4 базовой на сотрудника и по 0,4 базовой на каждого члена его семьи,

в иностранных государствах — 10 базовой на сотрудника и по 3,6 базовой на каждого члена его семьи.

Ранее Telegraf.news рассказал, что в 2023 году Александр Лукашенко подписал указ, согласно которому военнослужащие в Беларуси могут получать жилье во владение без оплаты его стоимости. Однако сделать это можно будет только после 25 лет службы.

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