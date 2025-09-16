До 420 рублей. Совмин установил денежные компенсации на съёмное жильё для белорусских силовиков
Совет министров Беларуси установил размер денежной компенсации для военнослужащих, сотрудников силовых ведомств, на которые они могут рассчитывать во время службы в госорганах, проживая в съёмных квартирах и домах. Узнали, кому готовы выделять из госбюджета до 420 рублей на эти цели.
Размеры компенсаций прописали в постановлении Совмина №499 от 12 сентября, который был официально опубликован на Национальном правовом интернет-портале 16 сентября.
Речь о расходах на съём жилья, в том числе арендного, на время их службы в органах, а также на проживание в съёмных квартирах, общежитиях или гостиницах в служебных заграничных командировках или на время обучения за границей по направлению государственных органов.
Денежная компенсация расходов на съём жилья, согласно правительственному постановлению, положена следующим белорусским силовикам:
- военнослужащим - рядового и начальствующего состава Следственного комитета, Государственного комитета судебных экспертиз, органов внутренних дел, органов финансовых расследований Комитета государственного контроля, органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям,
- прокурорским работникам,
- должностным лицам таможенных органов,
- должностным лицам Государственной инспекции охраны животного и растительного мира.
Размер компенсации зависит от того, где именно человек снимает жильё. Кроме того, компенсация положена как собственно сотруднику силового ведомства, так и каждому члену их семьи. Вот на какую компенсацию они могут рассчитывать (1 базовая величина на сегодняшний день составляет 42 рубля):
- в Минске — 7,2 базовой величины на сотрудника работника и по 2,2 базовой на каждого члена его семьи,
- в областных центрах — 4,3 базовой на сотрудника и по 1,4 базовой на каждого члена его семьи,
- в районных центрах — 2,9 базовой на сотрудника и по 0,7 базовой на каждого члена его семьи,
- в других населенных пунктах — 1,4 базовой на сотрудника и по 0,4 базовой на каждого члена его семьи,
- в иностранных государствах — 10 базовой на сотрудника и по 3,6 базовой на каждого члена его семьи.
Ранее Telegraf.news рассказал, что в 2023 году Александр Лукашенко подписал указ, согласно которому военнослужащие в Беларуси могут получать жилье во владение без оплаты его стоимости. Однако сделать это можно будет только после 25 лет службы.