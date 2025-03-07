Минлесхоз призвал белорусов не бросаться сразу же тушить пожар. Что попросили сделать в первую очередь?

Опубликовано: 07.03.2025 15:15 , Обновлено: 07.03.2025

Министерство лесного хозяйства в преддверии праздничных выходных призвало белорусов воздержаться от разведения костров на природе из-за ухудшившейся пожароопасной обстановки. В ведомстве также напомнили, как следует поступить в случае, если вы заметили в лесу или в поле очаг возгорания. По словам специалистов, не следует сразу же бросаться тушить пожар Узнали, какими должны быть первыми действиями человека в подобной ситуации.

Первый заместитель министра лесного хозяйства Александр Драгун отметил, что гослесохрана, которая в эти дни работает в усиленном режиме, будет благодарна гражданам за помощь в тушении пожаров.Из-за того, что весна в Беларусь в этом году пришла рано и резко, а существенных осадков не было достаточно давно, влаги в почве сейчас “катастрофически не хватает”.

“Мы наблюдаем падение уровня воды и сухую растительность. Очень много болот, в которых сегодня влага отсутствует, поймы рек. За последние сутки ситуация осложнилась очень сильно в связи с порывистым ветром”, - пояснил специалист.

В связи с ухудшением ситуации в Брестской области были введены первые в этом сезоне ограничения и запреты на посещение лесов. Причём если утром 7 марта в регионе было только два района с ограничениями и два - с запретами, то ко второй половине дня большая часть области на карте Минлесхоза сменила зелёный окрас на жёлтый и красный. Вот как она выглядела на 14:00.

Карта ограничений и запретов на посещение лесов Минлесхоза Беларуси, по состоянию на 14:00 7 марта 2025 года

Что делать, если увидели дым в лесу или на поле?

Представитель Минлесхоза объяснил, что делать в случае, если вы заметили в лесу или на поле задымление. По словам специалиста, не следует сразу же бросаться тушить пожар. Первым делом необходимо позвонить и передать информацию о возгорании специалистам, в идеале - в лесхоз, который отвечает за данный участок. Но на практике белорусам проще набрать номер службы спасения - 101 или 112. Те сами передадут информацию куда следует.

Кстати, телефоны лесничеств, к которым относится конкретный участок леса, также указаны на информационных стендах, которые устанавливают в начале лесного массива - можно использовать и эти контакты, если они оказались в поле зрения.

лишь после того, как вы передадите оперативную информацию специалистам, по словам Драгуна, можно попытаться затушить пожар самостоятельно, если речь идёт о небольшом очаге и это не создаст для человека угрозу.

“В самом начале образования пожара его гораздо легче затушить, когда он еще не разгорелся”, - отметил представитель профильного ведомства.

Ранее Telegraf.news рассказал, чем отличаются запреты от ограничений посещения лесов, какие именно действия запрещены при таком статусе и какие штрафы могут грозить белорусам за нарушения запретов.

Минлесхоз ввёл первые запреты и ограничения на посещение лесов. Где и за что белорусам грозит штраф до 1260 рублей?