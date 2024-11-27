В СК объявили о 4-кратном росте в Беларуси таких видов преступлений. Каких секретных кодов попросили не опасаться?

Опубликовано: 27.11.2024 12:33 , Обновлено: 27.11.2024

В Следственном комитете Беларуси сообщили, что в последнее время в стране наблюдается рост вымогательств. Так, правоохранители в четыре раза чаще начали сталкиваться с клеветой, распространением персональных данных и интимной информации. Вместе с этим в СК рассказали, каких секретных кодов белорусам наоборот не стоит опасаться.

В Следственном комитете отметили, что в Республике также выросло количество блокировок, “уничтожения компьютерной информации” и завладения личными данными обычных белорусов. Вместе с тем специалисты заверили, что, например, мошенников, которые угрожают взять на ваше имя кредит, наоборот, бояться не стоит. Дело в том, что для этого нужен секретный код, а он приходит лично на номер телефона.

«Не стоит беспокоиться о мошенниках, которые пугают наличием ваших персональных данных и угрожают их использованием для получения кредита. Без секретных кодов, приходящих на ваш телефон, оформить кредит невозможно”, — подчеркнули в СК Беларуси.

Это значит, что крайне важно не устанавливать никаких приложений удалённого доступа на мобильные устройства, особенно если это предлагают сделать незнакомцы, которые представились сотрудниками банка или представителями госорганов, добавили в СК. Также в ведомстве настоятельно рекомендовали не передавать коды, которые приходят на телефон.

“Опасность заключается не в самом наличии этого кода, а в его передаче посторонним лицам, что может привести к нежелательным последствиям», – сообщил замначальника управления главного управления цифрового развития Следственного комитета Беларуси Леонид Мельник.

Ранее Telegraf.news писал, что в УВД Гродненского облисполкома предупредили о “ёлочных” мошенниках, которые в последнее время активизировались на просторах соцсетей. Так, любители лёгкой наживы уже начали “продавать” соответствующую атрибутику. На одну из таких удочек попалась одна из белорусок, потеряв более 300 рублей.

В Беларуси активизировались «ёлочные» мошенники. На каких Instagram-аккаунтах лучше не закупаться?