Минчанка потратила 45 тыс. рублей на «акции» Tesla и Nvidia и стала фигуранткой уголовного дела

Опубликовано: 09.04.2025 14:35 , Обновлено: 09.04.2025

Почти 45 тысяч рублей лишилась 57-летняя минчанка, которая решила стать акционером известных американских компаний Tesla и Nvidia. Как неудачная попытка войти в мир деловых инвестиций закончилась для жительницы столицы уголовным разбирательством, рассказали в ГУВД Мингорисполкома.

По словам самой пострадавшей, видео с которой выложили в Telegram-канале “Милиция Минска”, привлекательное на первый взгляд предложение она заметила в Youtube.

“Мне бросилась в глаза реклама, что каждый житель Беларуси, вложив свои деньги, проинвестировав, может получить ежемесячный доход в размере 2 тыс. белорусских рублей. Я повелась на эту рекламу”, - рассказала женщина.

Перейдя по указанной ссылке, она заполнила короткую анкету, где, в числе прочего, нужно было указать свой номер телефона, имя и паспортные данные. Звонок от “персонального специалиста” по инвестициям, как обычно бывает в таких случаях, поступил в один из мессенджеров. Мужчина пообещал минчанке помощь в инвестировании и выслал номер счёта, куда нужно было перевести свой стартовый капитал.

Спустя несколько дней этот же мужчина вновь связался со своей “клиенткой” и сообщил, что “на торги по хорошей цене выставили акции Tesla и Nvidia”. Чтобы купить как можно больше акций женщина даже согласилась оформить на себя кредит.

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В милиции отметили, что сотрудники банка, для которых случаи подобного мошенничества уже не в новинку, предостерегали женщину от поспешного оформления кредита. Но та в ответ соврала, что деньги ей нужны на ремонт и, получив деньги, перевела всю сумму (в общей сложности порядка 45 тыс. рублей) на счёт своего “инвестиционного консультанта”.

Осознала женщина, что её обвели вокруг пальца, лишь после того, как увидела в своём “инвестиционном аккаунте” непонятный штраф. Только это вынудило её обратиться в милицию.

Как сообщил заместитель начальника управления уголовного розыска ГУВД Минска Андрея Арловского, по данному факту уже возбудили уголовное дело.

Белорусов же в милиции призвали “с подозрением” относиться к контекстной рекламе об инвестициях и трейдинге, которая нередко выскакивает на интернет-страницах при просмотре социальных сетей и видеороликов.