Минчанин "залез" в Instagram бывшей девушки и удалил там переписки - получил "уголовку". Какое наказание грозит?

Опубликовано: 30.04.2024 16:09 , Обновлено: 30.04.2024

Минчанин решил отомстить бывшей девушке, видимо, за расставание и вошел вместе со своим другом в ее аккаунт Inastagram, где парни изменили название профили на ругательное, удалили все переписки и не только. Правоохранители возбудили уголовное дело за уничтожение, блокирование и модификацию компьютерной информации.

В Первомайское РУВД, как рассказали в минской милиции, обратилась сама девушка, которая и сообщила, что в аккаунте без ее ведома внесли изменения. Оперативники установили личности подозреваемых: ими оказались 16-летний бывший молодой человек девушки и его 18-летний товарищ.

Стало известно, что накануне она сообщила парню о разрыве отношений. Молодой человек знал пароль от аккаунта Instagram бывшей возлюбленной и, воспользовавшись кодом, зашел в профиль. “Вместе с другом они изменили название профиля на ругательное, удалили все переписки и заблокировали пользователей, с которыми заявительница общалась в социальной сети”, - рассказали в Первомайском РУВД Минска.

Кроме того, по информации правоохранителей, от имени девушки парни опубликовали “сторис” оскорбительного содержания” и изменили адрес электронной почты, к которой был привязан аккаунт.

Согласно ст. 350 УК Беларуси, молодым людям грозит или штраф, или арест, или ограничение свободы на срок до трех лет , или лишение свободы на такой же срок.

В милиции порекомендовали белорусам не передавать логины и пароли от учетных записей в социальных сетях третьим лицам. А если вы все же обнаружили изменение информации в аккаунте без вашего участия, обращайтесь в милицию.

Ранее Telegraf.news рассказывал, как в минском магазине мужчина на кассе самообслуживания пробил вместо арахиса, который он по факту покупал, картофель, цена на который значительно ниже. В итоге получил “административку” за мелкое хищение.

В минском магазине мужчина пробил на кассе самообслуживания картофель вместо арахиса. Какой штраф выписали?