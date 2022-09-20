Минчанин забыл в электричке почти 50 тыс. долларов и 4,4 тыс. евро

Опубликовано: 20.09.2022 10:25 , Обновлено: 20.09.2022

Мужчина, который ехал домой в Минск с дачи, забыл в пригородной электричке огромную сумму денег в валюте. Об инциденте рассказали в столичной милиции.

Там отметили, что минчанин ехал в поезде и вез с собой сумку, где лежало почти 50 тысяч долларов и 4,4 тысячи евро. В какой-то момент он уснул. Услышав, что объявили его остановку, он выбежал из вагона, забыв деньги.

Затем «взволнованный мужчина» позвонил в милицию. Сотрудники передали информацию в Минский отдел внутренних дел на транспорте, которые и нашли сумку со всеми с деньгами.

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