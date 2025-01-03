Милиция Минщины вышла в рейды по домам этих белорусов. Кто на контроле?

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Опубликовано: 03.01.2025 20:54 , Обновлено: 03.01.2025

Милиция Минщины рассказала о рейдах по домам "отдельных категорий граждан" с "применением мер индивидуальной профилактики". Эти мероприятия запланировали проводить по 8 января.

По [link href=“https://minobl.mvd.gov.by/ru/news/10138” target=“_blank” rel=“noopener”] информации [/link] УВД Минского облисполкома, правоохранители вместе с “субъектами профилактики” посещают семьи с несовершеннолетними, с которыми проводят индивидуальную профилактическую работу. Также рейды организовали по домам семей, куда в течение последних шести месяцев вернули детей, ранее признанных комиссией по делам несовершеннолетних нуждающимися в государственной защите.

Фото: УВД Минского облисполкома

Так, в любанскую рабочую группу вошли прокурор, заместитель председателя райисполкома, первый заместитель начальника РОВД, главный врач районной больницы. Они, как рассказали в милиции, пришли домой к многодетным семьям, а также состоящим в социально опасном положении.

Фото: УВД Минского облисполкома

Ранее Telegraf.news писал, что милиция Витебщины начала 20-дневные рейды вместе с представителями ЖКХ, учреждений образования и не только по домам белорусов. Пообещали принять “меры индивидуальной профилактики” в отношении отдельных граждан.

Милиция Витебщины начала совместные с ЖКХ 20-дневные рейды по домам белорусов. Где еще «отработки»?