Минчанин позвонил в милицию и пригрозил взорвать многоквартирный дом

Опубликовано: 13.12.2023 12:26 , Обновлено: 13.12.2023

В среду, 13 декабря, по телефону 102 позвонил мужчина и сообщил, что у него в квартире – взрывное устройство и что он собирается взорвать многоквартирный дом, сообщили БЕЛТА в пресс-службе УВД Мингорисполкома. К «минеру» тут же выехали сотрудники патрульно-постовой службы милиции и уголовного розыска Центрального РУВД Минска.

Мужчину задержали, сообщил источник. Оказалось, что ему 47 лет. И он сильно пьян.

«Пояснить мотив своего противоправного деяния мужчина не смог», – рассказали в милиции.

И добавили, что ранее он не раз привлекался к уголовной ответственности, в том числе за незаконный оборот наркотиков и хулиганство.

Новость Телеграф

По факту заведомо ложного сообщения об опасности возбудили уголовное дело, сообщили в УВД.

[info_b]В столичной милиции напомнили, что за заведомо ложное сообщение об опасности предусмотрена уголовная ответственность – до 7 лет лишения свободы.[/info_b]

Ранее Телеграф писал, что в Беларуси расширили перечень оснований, по которым семью с детьми могут признать “находящейся в социально опасном положении” и поставить на контроль госорганов.

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